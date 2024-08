2 nieuwe elektrische auto’s die in augustus 2024 onthuld werden

Augustus 2024 loopt alweer op z’n einde, dus is het tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

1. Audi A6 e-tron

Audi is in 2024 aan een stevig offensief bezig op het elektrische front. Na de Q6 e-tron introduceren ze nu met de A6 e-tron opnieuw een model dat belangrijk wordt voor de verkoopcijfers van het merk.

De nieuwe A6 is een volledig elektrische auto die beschikbaar is als Sportback (sedan-coupé) en als Avant (break). De auto wordt leverbaar met een 94,9 kWh batterij (netto) en er is de keuze uit achterwielaandrijving met 381 pk of vierwielaandrijving (S6 Sportback/Avant) met 551 pk. Later volgen er allicht nog andere aandrijflijnen.

De eerste leveringen volgen begin 2025, en wij verwachten een vanafprijs van ongeveer 70.000€.

2. Mazda EZ-6

Mazda heeft deze maand laten weten dat de EZ-6, een volledig elektrische sedan, tegen eind 2024 naar Europa komt. De EZ-6 werd eigenlijk ontwikkeld voor de Chinese markt. Het is een product van de samenwerking tussen Mazda en het Chinese bedrijf Changan, en in China kan je hem ook tegenkomen als “Deepal SL03”.

De EZ-6 zal dus zo goed als zeker geproduceerd worden in China. Dat zal zijn vanafprijs, gezien de nieuwe Europese importheffingen op Chinese auto’s, ongetwijfeld de hoogte in duwen. We zijn dan ook benieuwd aan welke prijs Mazda deze EZ-6 zal aanbieden in onze contreien.

