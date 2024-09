Slechts 5 auto’s zijn aerodynamischer dan de elektrische Audi A6

De nieuwe A6 Sportback e-tron is de meest aerodynamische Audi ooit, maar welke andere merken doen het momenteel beter?

Met een Cd-waarde van slechts 0,21 staat de A6 Sportback e-tron aan de top van het Audi-gamma qua aerodynamica. Dat laat het merk vandaag met trots weten via een persbericht. Met een Cd-waarde van 0,24 doet de break-versie, de A6 Avant e-tron, het ook niet slecht, maar de lucht glijdt dus duidelijk beter over een coupé-koets.

Toch is de A6 Sportback e-tron niet de meest aerodynamische auto die momenteel op de markt is. Van de auto’s die momenteel in productie zijn én in Europa geleverd kunnen worden, zijn er nog twee modellen die het beter doen. Dat zijn de Tesla Model S, met een Cd-waarde van 0,208, en de Mercedes EQS, met een fenomenale Cd-waarde van 0,20.

Productiewagens met beste Cd-waarde (2024)

1. Xiaomi SU7: 0,195

2. Lucid Air: 0,197

3. Mercedes EQS: 0,20

4. Tesla Model S: 0,208

5. Nio ET7: 0,208

6. Audi A6 Sportback e-tron: 0,21

7. Hyundai Ioniq 6: 0,21

Gaan we buiten de Europese markt kijken, dan vinden we nog drie productiewagens die het momenteel beter doen. De Lucid Air, met een Cd-waarde van 0,197, de Xiaomi SU7 met een Cd-waarde van 0,195 en de Nio ET7 met een Cd-waarde van 0,208.

Beschouwen we de auto’s die het even goed doen als de A6, dan vinden we o.a. de Hyundai Ioniq 6 met een Cd-waarde van 0,21.

