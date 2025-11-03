Nieuwe Toyota Corolla rijdt op waterstof, en komt al in 2026

Toyota blijft verder investeren in waterstof, en zal zelfs de nieuwe Corolla lanceren met een aandrijving op waterstof.

Toyota werkt naarstig aan een opvolger voor één van z’n best verkochte modellen, de Corolla. Afgaande op de foto’s van de concept die Toyota vorige week vrijgaf, gaat die er heel anders uit zien.

Maar daar blijft het niet bij, de nieuwe Corolla krijgt ook veel meer aandrijflijnen dan de huidige generatie. Zo komt er een hybride, plug-in hybride, een volledig elektrische en zelfs een waterstof-versie. Dat laatste bevestigde Mitsumasa Yamagata, hoofd van Toyota’s waterstofdivisie, vorige week bij de collega’s van Autocar.

Met de Mirai heeft Toyota nu reeds een waterstofauto in het gamma, die voor geen meter verkoopt. Volgens Yamagata zullen vrachtwagens echter de weg komen banen. Eens de vrachtwagens en masse op waterstof gaan rijden, zullen personenauto’s vanzelf volgen, aldus de Japanner.

De nieuwe Corolla zal eind 2026 of begin 2027 op de markt komen.