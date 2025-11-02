3€ per liter benzine? Deze eurocommissaris hoopt het tegen te houden

Door ETS2 zullen brandstofprijzen binnenkort stevig stijgen, maar de Europese Commissie werkt aan een “schokdemper”.

Door de invoering van ETS2 (Emission Trading System) zal de benzineprijs aan de pomp vanaf 2027 stevig stijgen, mogelijk naar 2€ à 3€ per liter. Ook diesel- en aardgasprijzen zullen de hoogte in schieten.

Op Europees niveau begint men zich onderhand zorgen te maken over de volkswoede die dat zou kunnen teweeg brengen. Daarom denkt men bij de Europese Commissie na over een systeem om de prijsstijgingen af te toppen, een zogenaamde “schokdemper”.

Volgens De Telegraaf heeft Eurocommissaris voor klimaat, nettonul en schone groei, Wobke Hoekstra, daarvoor een plan klaar. Één van de scenario’s is om extra gratis uitstootrechten toe te voegen aan het ETS2-systeem tijdens de eerste jaren. Zo zou de prijs voor CO2-uitstoot kunstmatig gedempt kunnen worden.

De laatste maanden trekken de rechtse fracties in het Europees Parlement de lakens meer naar zich toe, en proberen ze komaf te maken met de “Green Deal”-nalatenschap van Frans Timmermans. In het kader daarvan proberen o.a. Duitsland en Italië momenteel ook om het verbod op verbrandingsmotoren vanaf 2035 te schrappen.