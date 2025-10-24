Dit zijn de 10 zuinigste auto’s op benzine in 2025

Renault Clio is zuinige benzine auto

We hebben het bij EGEAR.BE vooral over elektrische auto’s, maar wat momenteel nog altijd het best verkoopt zijn auto’s die op benzine rijden. Dankzij hybride technologie worden deze ook steeds zuiniger. We geven hieronder een overzicht van de 10 zuinigste benzineauto’s die nieuw te koop zijn in België. En zoals je allicht al kon raden, zijn het allemaal full hybrides (HEV) of milde hybrides (MHEV).

Laatste update: 24 oktober 2025
Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.
Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

FotoAutoPrijs
1. Renault Clio Hybrid
1,2kWh* | 160pk | FWD
23.550€3,9
2. Toyota Yaris Hybrid
0,7kWh* | 116pk | FWD		27.600€3,9

3. Mazda 2 Hybrid
0,7kWh* | 116pk | FWD		27.790€4,0
4. Toyota Yaris Hybrid 130
0,7kWh* | 130pk | FWD		31.080€4,2
5. Renault Symbioz Hybrid
1,3kWh* | 158pk | FWD		30.600€4,3
6. MG 3 Hybrid
1,5kWh* | 194pk | FWD		19.985€4,4
7. Kia Niro Hybrid
1,0kWh* | 141pk | FWD		33.990€4,4
8. Toyota Corolla
1.8 Hybrid
1,0kWh* | 140pk | FWD		35.320€4,4
9. Renault Captur Hybrid
1,3kWh* | 158pk | FWD		29.100€4,4
10. Lexus LBX Hybrid
0,8kWh* | 136pk | FWD		34.320€4,5
✪ kWh: netto batterijcapaciteit.
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.
✪ ⛽ : het officiële WLTP-brandstofverbruik (liter per 100 km) .
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be adverteerders.
