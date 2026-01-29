We hebben het bij EGEAR.BE vooral over elektrische auto’s, maar wat momenteel nog altijd het best verkoopt zijn auto’s die op benzine rijden. Dankzij hybride technologie worden deze ook steeds zuiniger. We geven hieronder een overzicht van de 10 zuinigste benzineauto’s die nieuw te koop zijn in België. En zoals je allicht al kon raden, zijn het allemaal full hybrides (HEV) of milde hybrides (MHEV).

Laatste update: 29 januari 2026

Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.

Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

Foto Auto Prijs ⛽ 1. Toyota Aygo X Hybrid

0,6kWh* | 116pk | FWD 22.710€ 3,8 2. Renault Clio Hybrid

1,2kWh* | 160pk | FWD

23.550€ 3,9 EGEAR Hybrid Adverteer hier 24.900€ 3,9 3. Toyota Yaris Hybrid

0,7kWh* | 116pk | FWD 27.600€ 3,9 4. Toyota Yaris Hybrid 130

0,7kWh* | 130pk | FWD 31.080€ 4,2 5. Renault Symbioz Hybrid

1,3kWh* | 158pk | FWD 30.800€ 4,3 6. MG 3 Hybrid

1,5kWh* | 194pk | FWD 18.985€ 4,4 7. Kia Niro Hybrid

1,0kWh* | 141pk | FWD 34.990€ 4,4 8. Toyota Corolla

1.8 Hybrid

1,0kWh* | 140pk | FWD 34.970€ 4,4 9. Renault Captur Hybrid

1,3kWh* | 158pk | FWD 29.100€ 4,4 10. Lexus LBX Hybrid

0,8kWh* | 136pk | FWD 34.320€ 4,5

✪ kWh: netto batterijcapaciteit.

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.

✪ ⛽ : het officiële WLTP-brandstofverbruik (liter per 100 km) .

✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.





