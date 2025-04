We hebben het bij EGEAR.BE vooral over elektrische auto’s, maar wat momenteel nog altijd het best verkoopt zijn auto’s die op benzine rijden. Dankzij hybride technologie worden deze ook steeds zuiniger. We geven hieronder een overzicht van de 10 zuinigste benzineauto’s die nieuw te koop zijn in België. En zoals je allicht al kon raden, zijn het allemaal full hybrides (HEV) of milde hybrides (MHEV).

Laatste update: 22 april 2025

Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.

Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

Foto Auto Prijs ⛽ 1. Mazda 2 Hybrid

0,7kWh* | 116pk | FWD 27.790€ 3,8 2. Toyota Yaris Hybrid

0,7kWh* | 116pk | FWD 27.600€ 3,9 3. Renault Clio Hybrid

1,2kWh | 145pk | FWD

22.400€ 4,2 4. MG 3 Hybrid

1,5kWh* | 194pk | FWD 19.985€ 4,4 5. Kia Niro Hybrid

1,0kWh* | 141pk | FWD 33.990€ 4,4 6. Suzuki Swift MHEV

0,1kWh* | 83pk | FWD 22.299€ 4,4 7. Toyota Corolla

1.8 Hybrid

1,0kWh* | 140pk | FWD 34.970€ 4,4 8. Lexus LBX Hybrid

0,8kWh* | 136pk | FWD 34.320€ 4,4 9. Honda Jazz Hybrid

0,7kWh* | 107pk | FWD 28.970€ 4,5 10. Toyota Yaris Cross Hybrid

0,7kWh* | 116pk | FWD 31.474€ 4,5