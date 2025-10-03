Tesla van de motorfietsen verhuist hoofdzetel van VS naar Europa

Het Amerikaanse elektrische motorfietsmerk Zero Motorcycles verhuist zijn internationale hoofdzetel van de Verenigde Staten naar Europa.

Zero Motorcycles. De kans dat je er nog nooit van gehoord hebt, is groot, maar geloof me als ik zeg dat het zowat de Tesla onder de motorfietsen is.

Reeds sinds 2006 ontwikkelt, bouwt en verkoopt het Amerikaanse Zero Motorcycles enkel 100% elektrische moto’s.

Vandaag viel een persbericht in onze brievenbus met de mededeling dat Zero zijn wereldwijde hoofdkantoor verhuist van Scotts Valley, Californië, naar Nederland. De motivering daarvoor is een beetje vaag geformuleerd in het persbericht, maar het feit dat het Europese politieke klimaat gunstiger is voor de ontwikkeling van elektrische voertuigen dan het huidige bewind in de VS, lijkt een belangrijke rol gespeeld te hebben. In het persbericht staat echter weinig kritiek over de Amerikaanse regering, al wordt er wel verwezen naar de invoertarieven.

Voor degenen die graag het volledige persbericht doornemen, plakken we het alvast hieronder:

SANTA CRUZ, CALIFORNIË (3 OKTOBER 2025) – Zero Motorcycles, wereldwijd marktleider op het gebied van elektrische motorfietsen en aandrijflijnen, verplaatst belangrijke wereldwijde functies van Scotts Valley, Californië, naar het Europese hoofdkantoor in Nederland. Deze stap kadert in een bredere strategie om groei te versnellen en om in te zetten op wereldwijde kansen in de markt voor tweewielers. De transitie maakt van Nederland het mondiale hoofdkantoor van Zero Motorcycles. Deze gedurfde stap kenmerkt de voortrekkersrol die Zero heeft in de categorie EV-powersports en benadrukt het streven van het bedrijf naar een schaalbare, winstgevende en duurzame toekomst.

EEN STERKE BASIS OM VERDER TE GROEIEN

Europa als motor voor internationale expansie: Het hoofdkantoor in Nederland zal wereldwijde teams samenbrengen in één centrale hub. Europa heeft zich bewezen als voornaamste motor achter Zero’s groei. Het nieuwe wereldwijde hoofdkantoor vestigen in het hart van Zero’s snelst groeiende markt voor elektrische voertuigen, biedt dan ook een uitstekende kans om de prestaties en het momentum dat Zero al heeft opgebouwd in de Europese markt verder uit te diepen.

Blijvende focus op de Amerikaanse markt: Zero blijft stevig inzetten op de Amerikaanse markt ondanks het huidige Amerikaanse tariefbeleid. Voortbouwend op het momentum van de lancering van de XB en XE, zal het bedrijf blijven investeren in de mensen die nodig zijn om ook in de VS succesvol te blijven.

Innovatie blijft stevig verankerd in de VS: Scotts Valley, Californië, is al jarenlang Zero’s innovatiecentrum voor R&D en engineering, en dat blijft zo. The Bay Area is dan ook een unieke plek waar het ontwerp en de ontwikkeling van de meest geavanceerde elektrische tweewielers en aandrijflijnen uit de sector plaatsvinden. Enkele niet-technische initiatieven en afdelingen verhuizen naar het nieuwe wereldwijde hoofdkantoor, maar Engineering blijft in Californië. Op die manier blijft die locatie een bepalende factor in de technologische voortrekkersrol van Zero Motorcycles.

Investering in de toekomst: De belangrijkste aandeelhouder van Zero trekt 50 miljoen dollar aan nieuwe financiering uit om de transformatie mogelijk te maken. Daarmee benadrukken ze het vertrouwen in de strategie en het marktleiderschap van het bedrijf op lange termijn.

EEN NIEUW HOOFDSTUK DOOR EEN VERSCHERPTE FOCUS OP LEIDERSCHAP

“Zero leidt al bijna twintig jaar de weg op het gebied van elektrische motorfietsen”, aldus Sam Paschel, CEO van Zero Motorcycles. “Nu Europa het tempo bepaalt waarin EV’s hun plaats veroveren, versterkt de relocatie van belangrijke hoofdkantoorfuncties naar Nederland onze wereldwijde activiteiten. Bovendien stelt het ons in staat om sneller in te spelen op de behoeften van klanten. Het gaat om focus, discipline en de garantie dat we de transformatie van de powersports-industrie blijven leiden.”

De relocatie zorgt voor meer flexibiliteit, een efficiënter proces en een betere samenwerking met belangrijke partners wereldwijd. Zero heeft een unieke positie in de markt en kan rekenen op de steun van een stevig wereldwijd distributienetwerk en diepgaande technische expertise.

“De combinatie van ons merk, onze technologie en ons wereldwijde bereik zorgt voor ongeëvenaarde mogelijkheden”, voegt Sam Paschel toe. “Dat we daarbovenop onze mondiale hoofdkantoorfuncties binnenkort strak kunnen coördineren vanuit Europa, garandeert dat we de duidelijke leider op het gebied van elektrische motorfietsen blijven. Het vormt een ideaal podium voor het meest opwindende hoofdstuk in de geschiedenis van het bedrijf.”