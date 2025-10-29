Na elektrische auto’s, wil China Europa veroveren met zelfrijdende auto’s

Na zonnepanelen en batterijen voor elektrische auto’s, heeft China nu zijn pijlen gericht op Europa met technologie voor zelfrijdende auto’s, zo blijkt uit een rapport van Reuters.

Tesla en Europese automerken bieden momenteel ook reeds semi-autonoom rijden aan op heel wat auto’s, maar dit blijft meestal beperkt tot duurdere modellen en wordt meestal aangeboden als een dure optie. In China hebben meer dan de helft van de nieuw verkochte auto’s technologie voor semi-autonoom rijden aan boord, ook de goedkope instapmodellen. Het komt bovendien vaak standaard, dus zonder dat je het moet aanvinken in de optielijst.

Nu richt China z’n pijlen op Europa. Dit komt omdat ze op de Amerikaanse markt geweerd worden, dus dan is Europa de logische volgende keuze. De EU heeft een meer open politiek ten aanzien van zelfrijdende systemen die van buiten de EU komen. De VS staat er daarentegen weigerachtig tegenover, o.a. omwille van bezorgdheden omtrent de nationale veiligheid die in het gedrang kan komen door de vele data die semi-autonome systemen verzamelen. De Chinese bedrijven hopen in Europa ook hogere winstmarges te kunnen genereren nu de thuismarkt stilaan verzadigd geraakt.

Chinese zelfrijdende technologiebedrijven zoals QRaft, Deeproute.ai, Momenta, WeRide, Baidu en Pony.ai hebben reeds de eerste stappen ondernomen om Europa binnen te treden. Ze zetten Europese hoofdkantoren op, sluiten deals met lokale spelers en ze zijn begonnen met wegtesten.

Ondertussen vrezen Europese self driving techbedrijven uit de markt geduwd te worden, zoals dat gebeurd is met zonnepanelen en batterijen voor elektrische auto’s. De EU lijkt voorlopig nog geen plan klaar te hebben om dit te voorkomen.