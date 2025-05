Chinezen doen het weer: Xiaomi kopieert Ferrari Purosangue

De nieuwe elektrische auto (YU7) die vandaag door Xiaomi onthuld werd lijkt verdacht veel op een Ferrari Purosangue.

In Europa kennen we Xiaomi vooral als smartphone-merk, maar sinds kort verkoopt het Chinese bedrijf ook elektrische auto’s op de Chinese markt. Z’n eerste EV, de Xiaomi SU7, een Porsche Taycan alternatief voor een vierde van de prijs, heeft het in een mum van tijd tot zesde best verkochte elektrische auto ter wereld geschopt!

Vandaag heeft Xiaomi z’n tweede elektrische auto geïntroduceerd. De YU7 is een elektrische luxe-SUV die verdacht veel op een Ferrari Purosangue lijkt. Alleen is de YU7 met een verwachte Chinese vanafprijs van +-300.000 yuan (+-37.000€) meer dan tien keer goedkoper dan de Purosangue. De juridische dienst van Ferrari zal dit weekend allicht overuren draaien.

Of de YU7 de oversteek zal maken naar Europa is nog niet duidelijk. Allicht zou hij hier ook een pak duurder zijn dan in China. Zoals de BYD Dolphin Surf die deze week gelanceerd werd. In China kost deze 7.000€, en bij ons maar liefst drie keer meer.