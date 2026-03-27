Witte waterstof kan voor België onafhankelijke energiebron worden
De federale regering investeert in een nationaal exploratieprogramma om witte waterstof te zoeken in de Belgische ondergrond.
Recent werd in Frankrijk een grote waterstofbel ontdekt in de ondergrond, in de omgeving van Metz. Het veld strekt zich uit over de grenzen heen, richting België, Luxemburg en Duitsland. Er wordt geschat dat het zo’n 34 miljoen ton witte waterstof bevat, voldoende om België 14 jaar van elektriciteit te voorzien.
Door deze ontdekking begint ook de Belgische regering te dromen van een eigen waterstofbron. Federaal minister van Mobiliteit en Klimaat Jean-Luc Crucke (Les Engagés) heeft daarom deze ochtend een nota voorgesteld in de ministerraad om een nationaal exploratieprogramma op te starten. In een eerste fase zal hier 1,5 miljoen euro in geïnvesteerd worden, en na een evaluatie binnen 2 jaar zou daar 2,7 miljoen euro bovenop kunnen komen.
Volgens minister Crucke zou een lokale energiebron België energie-onafhankelijker kunnen maken in een onzekere geopolitieke context.
Ok, indien er waterstof beschikbaar zou zijn, dat verandert dan tovh wel de hele vergelijking. Echter: blijft het probleem van opslag en transport: of wel chemisch opslagen (naar Nh4 ofte Amoniak), dan wel mechanisch (onder 40ATM of bij -200 gr.)
Geen van deze oplossingen lijkt energie positief te zijn, en de eerste is ronduit eco-ntraproductief. Tenzij je denkt dat CO2 het ergste broeikasgas op aarde zou zijn?
Maar: food for thought, als de problemen van transport/opslag kunnen worden aangepakt, dan hoeven we niet meer uit te gaan van de niet-witte (bruine?) waterstof/H2. Want dat wordt gewoon gemaakt van fosiele brandstoffen, met (u raadt het nooit) CO2 als onvermijdelijk bijproduct.
Zeer benieuwd…
DirkR, in combinatie met CO2 maak je met waterstof groene methanol, CO2-neutraal, perfect stockeer- en transporteerbaar, en al bruikbaar in de 2 pasgebouwde gascentrales in Wallonië, en, mits kleine aanpassingen, zelfs in bestaande dieselmotoren: CMB en DEME gebruiken dat al op enkele van hun schepen.
Met CO2-afvang, al overal ter wereld bij gascentrales toegepast, nog beter uiteraard.
Kan ook toegepast worden op groene waterstof, en dat zal nodig zijn, als we niet willen dat de windmolens van de 150 GW extra productiecapaciteit op zee de komende jaren, niet om de haverklap moeten stilgelegd worden. De eerste Belgische groene waterstoffabriek start nog dit jaar in Oostende haar productie op.