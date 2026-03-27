Witte waterstof kan voor België onafhankelijke energiebron worden

De federale regering investeert in een nationaal exploratieprogramma om witte waterstof te zoeken in de Belgische ondergrond.

Recent werd in Frankrijk een grote waterstofbel ontdekt in de ondergrond, in de omgeving van Metz. Het veld strekt zich uit over de grenzen heen, richting België, Luxemburg en Duitsland. Er wordt geschat dat het zo’n 34 miljoen ton witte waterstof bevat, voldoende om België 14 jaar van elektriciteit te voorzien.

Door deze ontdekking begint ook de Belgische regering te dromen van een eigen waterstofbron. Federaal minister van Mobiliteit en Klimaat Jean-Luc Crucke (Les Engagés) heeft daarom deze ochtend een nota voorgesteld in de ministerraad om een nationaal exploratieprogramma op te starten. In een eerste fase zal hier 1,5 miljoen euro in geïnvesteerd worden, en na een evaluatie binnen 2 jaar zou daar 2,7 miljoen euro bovenop kunnen komen.

Volgens minister Crucke zou een lokale energiebron België energie-onafhankelijker kunnen maken in een onzekere geopolitieke context.





