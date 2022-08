Winter is coming: premier De Croo wil plafonnering voor energieprijzen

Belgisch premier Alexander De Croo wil een prijsplafond voor de energiefactuur, en liefst op Europees niveau.

Er lijkt geen einde te komen aan de stijgingen van de energieprijzen, en met de winter voor de deur begint men daar in de Wetstraat steeds nerveuzer over te worden.

Daarom wil Belgisch premier Alexander De Croo een prijsplafonnering bekomen voor aardgas op Europees niveau. Dat wordt echter al een half jaar geprobeerd en loopt niet zoals gehoopt. Er zijn immers andere Europese landen die momenteel veel minder betalen voor gas dan het Europese gemiddelde, en met een prijsplafonnering zouden zij hun aankoopprijzen meer dan waarschijnlijk zien stijgen.

Spanje bijvoorbeeld, een land dat wij als Noord-Europeanen graag als slecht georganiseerd aanzien, blijkt z’n energiezaken beter op orde te hebben. Het land heeft veel importcapaciteit en kan als groot land blijkbaar goed onderhandelen.

Desnoods op Belgisch niveau

Vermoedelijk zullen landen als Spanje wel overhaald kunnen worden met voldoende Europese subsidies en een extra kredietlijn aan Duitse rentevoeten. In het geval dat toch niet lukt, wil premier De Croo desnoods energieprijzen gaan blokkeren op Belgisch niveau.

In de praktijk zal dat laatste allicht niet lukken. De energiemarkten zijn namelijk internationale markten, en als wij als klein land niet de marktprijs betalen, zal er gewoon niet aan ons verkocht worden.

Wat de Belgische staat natuurlijk wel kan, is energie subsidiëren. Dat gebeurt natuurlijk nu al massaal, o.a. via het sociaal tarief waar meer dan een miljoen Belgische gezinnen gebruik van maken. Het sociaal tarief ligt tot drie keer lager dan het asociaal tarief. Nog meer subsidiëring zal vooral zorgen voor nog meer staatsschuld en vroeg of laat extra belastingen.

