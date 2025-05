Blijkbaar wil echt niemand een tweedehands waterstofauto kopen.

Er is de laatste tijd veel te doen over de lage restwaardes van elektrische auto’s. Zeker de prijs van de duurdere premium modellen, zoals bijvoorbeeld de Porsche Taycan, dalen hard op de tweedehandsmarkt. Heel wat premium EV’s verliezen op 5 à 6 jaar tot de helft of meer van hun nieuwwaarde.

Maar bij waterstofauto’s gaat het blijkbaar nog harder. Momenteel staat er op Autoscout een Hyundai Nexo te koop, aangeboden door JNS Motors, voor slechts 18.990€ inclusief BTW. De auto is uit 2019 en heeft slechts 22.576 km op de teller! Als je weet dat de nieuwprijs van die Nexo 73.999€ is, dan is dat toch een bijzonder stevige afschrijving.