Ondanks de dominantie van de elektrische auto blijven bepaalde automerken, waaronder Hyundai, stevig inzetten op waterstof.

“In 2030 rijdt iedereen op waterstof”. Albert Einstein zei het al op zijn nieuwjaarsreceptie in 1954[bron?]. Ook Hyundai blijft sterk geloven in waterstof. Want ondanks de dominantie van de elektrische auto, lanceert Hyundai op het autosalon in Brussel een nieuwe waterstofauto, de Nexo II.

De Nexo II is de opvolger van de Nexo I, waarmee we al eens konden rijden in 2019. De Nexo II is helemaal van design veranderd, maar onderhuids bestaat het systeem nog steeds uit een elektrische aandrijflijn die stroom haalt uit een waterstof-brandstofcel.

Met een volle waterstoftank geraakt de Nexo II 826 km ver volgens de WLTP-cyclus. In de praktijk zal dat, net zoals bij gewone elektrische auto’s, allicht iets lager uitvallen. Wij schatten het bereik op ongeveer 650 km.

Het aantal waterstofstations in België begint te stijgen. Ons land telt er momenteel zeven (Antwerpen, Wilrijk, Erpe-Mere, Zaventem, Halle, Haasrode, Herve), al liggen er op het moment van schrijven wel vier tijdelijk buiten werking en kan je aan één tijdelijk niet vol tanken.

De Nexo II kan je in België kopen voor ongeveer 80.000€ inclusief BTW.



