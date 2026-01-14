“In 2030 rijdt iedereen op waterstof”
Ondanks de dominantie van de elektrische auto blijven bepaalde automerken, waaronder Hyundai, stevig inzetten op waterstof.
“In 2030 rijdt iedereen op waterstof”. Albert Einstein zei het al op zijn nieuwjaarsreceptie in 1954[bron?]. Ook Hyundai blijft sterk geloven in waterstof. Want ondanks de dominantie van de elektrische auto, lanceert Hyundai op het autosalon in Brussel een nieuwe waterstofauto, de Nexo II.
De Nexo II is de opvolger van de Nexo I, waarmee we al eens konden rijden in 2019. De Nexo II is helemaal van design veranderd, maar onderhuids bestaat het systeem nog steeds uit een elektrische aandrijflijn die stroom haalt uit een waterstof-brandstofcel.
Met een volle waterstoftank geraakt de Nexo II 826 km ver volgens de WLTP-cyclus. In de praktijk zal dat, net zoals bij gewone elektrische auto’s, allicht iets lager uitvallen. Wij schatten het bereik op ongeveer 650 km.
Het aantal waterstofstations in België begint te stijgen. Ons land telt er momenteel zeven (Antwerpen, Wilrijk, Erpe-Mere, Zaventem, Halle, Haasrode, Herve), al liggen er op het moment van schrijven wel vier tijdelijk buiten werking en kan je aan één tijdelijk niet vol tanken.
De Nexo II kan je in België kopen voor ongeveer 80.000€ inclusief BTW.
Hahaha (pun intended)
Ha 1: hoe vaak hebben we dit eerder gehoord
Ha 2: is de energie efficientie van waterstof er ondertussen dramatisch op vooruit gegaan?
Ha 3: tenzij het binnenkort kan met water uit de kraan (niet dus), waar kan je in België overal vlot H² tanken? En wat ben je met 800km autonomie als je na 400km opnieuw moet omkeren naar één van de zeven H² pompen in België – waarvan 6 in Vlaanderen?
Wie opgelet heeft in de les natuurkunde weet uiteraard dat waterstof extreem inefficient is in vergelijking met batterijen.
Wie thuis naar zijn stopcontact kijkt en daarnaast geen waterstoftank ziet staan weet ook dat de kostprijs voor de waterstofinfrastructuur heel veel hoger is dan voor batterijen.
Ze zullen al heel zeker niet allemaal elektrisch rijden, zelfs niet in 2050.
Zoals er nu nog old-timers rondrijden, zullen er in 2050 allicht nog enkelen niet elektrisch rijden.
Lees toch veel berichten van stations buiten dienst. Is echt een doodlopend straatje.
Wat een vergelijking Alain, batterijen zijn een opslagmedium voor een energiedrager, waterstof is een brandstof dat tegelijk als energiedrager kan gebruikt worden. Bij een batterij moet de energiedrager eerst nog worden aangemaakt door veelal een brandstof om te zetten in warmte. Als je appelen met peren gaat vergelijken heb je altijd gelijk uiteraard.
Anoniem, waterstof als energiedrager moet ook worden aangemaakt. Met elektriciteit die ook nog moet worden aangemaakt, dubbel rendementsverlies dus. En waterstof moet dan weer omgezet worden in elektriciteit, nog eens rendementsverlies. Nadat bij het transport tot 20 % is verloren gegaan, en een stilstaande auto 4ml H2-gas per minuut verliest.
Er zijn ook nog een redelijk aantal LPG stations en auto’s die daarop rijden . Ombouwen moet toch kunnen.
Yozev, dan bent u duidelijk niet op de hoogte van de fysische kenmerken van H2-gas.
@ Anonieme brandstofdrager: dan koop je toch gewoon een auto met een H2 tank voor de mooie som van 80.000 € (waarbij je nauwelijks tot geen keuze hebt wat betreft merk/uitvoering) en ga je bij elke tankbeurt terug op zoek naar een H2 station dat hopelijk werkt en betaal je daar de prijs voor aan de pomp.
Ik zal voor de helft van de prijs dan wel een auto met batterij kopen waar ik het grootste deel van het jaar gewoon thuis kan laden aan een veel goedkopere prijs.
Voor ieder wat wils dus.
Bijkomend voordeel is dat ik daar niet voor moet wachten tot 2030, 2040, 2050,….. maar dat minstens 9 maanden per jaar de zon voldoende schijnt om nu al bijna gratis te auto rijdend te houden. En dat ik jaar na jaar steeds meer keuze krijg in merken die dat aanbieden voor een steeds lagere prijs en een steeds hogere range bij een steeds stijgende laadsnelheid.
Hoe langer FCEV wacht om competitief te worden met BEV hoe sneller ze achter lopen.
En waarom zou ik, eenmaal eraan gewend geraakt om zelf mijn “brandstof” lokaal grotendeels aan te maken, terug schakelen naar een duurdere auto in aankoop plus terug geld gaan geven aan gecentraliseerde energieproducenten met een monopolie?
De werkgever heeft trouwens ook reeds geïnvesteerd in een eigen laadplein. Ik zie hem dat niet vlug opnieuw doen voor een H2 tankstation on site.
H2 loopt al jaren achter de feiten aan en zal dat in 2030 hoogstwaarschijnlijk nog steeds doen.
H2 is voor een deel van de autogebruikers gewoon een excuus geworden om vooral niets te moeten doen en af te wachten wat misschien ooit een betaalbare werkelijkheid wordt. Met de nadruk om “misschien” en “ooit”. 🙂
Standaard tapinstallaties voor pilsbier is meestal 1,0 – 1,5 bar CO₂ Uw autoband staat op 2,5 bar, een fietsband van een koersfiets vroeger op 7 bar (tegenwoordig bredere banden, dus minder druk is wel de moderne trend).
waterstoftankstation (350–700 bar), 700 bar = ~700 keer de luchtdruk van normaal! Dus niet realistisch en ook niet verantwoord om thuis installaties te hebben die op 700 bar werken.
Je kan waterstof uiteraard altijd onder atmosferische druk thuis opslaan, maar dan moet je er wel rekening mee houden dat het enorm veel ruimte kost.
Om 6 kg waterstof (ongeveer een “normale tank” voor een waterstofauto) bij 1 bar en kamertemperatuur op te slaan, heb je ongeveer 74.000 liter nodig – dat is een kubus van zo’n 4,2 × 4,2 × 4,2 meter. En dan spreek ik nog niet over lekdichtheid (Meer oppervlakken en verbindingen → meer plekken waar een lek kan ontstaan. ) en de bijkomende risico’s. We spreken niet voor niets van knalgas 💥 .
Waterstof is de toekomst in mobiliteit en zal de elektrische mobiliteit, die er amper is, verdringen, waterstof is veel efficiënter en daarenboven ook nog eens sneller tanken en geen uitstoot.
Waarom niet zonnepanelen auto?
Waterstof veel efficiënter, anoniem? Door de omzetting elektriciteit-waterstofgas-elektriciteit verlies je al 66% rendement, bij transport verlies tot 20% en 4 ml. per minuut bij stilstand van het voertuig, er schiet amper nog rendement over.
Sneller tanken? Als je de tweede of de derde in de rij bent, kan je een half uur wachten tot de pomp weer op 600 of 700 bar druk gekomen is. Elektriciteit tank je terwijl je slaapt.
@Anoniem: je hebt dat heel goed gezien, H2 is inderdaad de toekomst voor persoonlijke mobiliteit en het zal nog een heel lange tijd iets voor de toekomst blijven.