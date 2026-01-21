Walen kopen Dacia, maar welke auto prefereert de Vlaming?

Niet enkel taal verdeelt België, ook qua autokeuze tekent er zich een sterke breuklijn af tussen Vlaanderen en Wallonië.

Uit de cijfers van 2025 blijkt dat de vijf best verkochte auto’s in Wallonië vooral Dacia’s en Renaults zijn. Dat hoeft uiteraard niet te verbazen, Dacia en Renault behoren nu eenmaal tot de goedkoopste auto’s die je in België kan kopen.

De vijf best verkochte auto’s in Vlaanderen daarentegen, komen allemaal uit Duitse stal. Met een enorme voorsprong is de BMW X1 de absolute winnaar. Maar liefst 12.884 nieuwe exemplaren werden er in Vlaanderen van ingeschreven in 2025. Hij wordt gevolgd door de Audi Q6 (5.775), de Mini Cooper (5.721), de BMW 4-serie (5.229) en de Audi Q4 (5.163).

De belangrijkste oorzaak hiervan is uiteraard de bedrijfswagenmarkt. De top 5 in Vlaanderen komt bijna volledig voor rekening van bedrijven, terwijl de top 5 in Wallonië vooral door particulieren werd ingeschreven. Vlaanderen heeft globaal genomen nu eenmaal meer en sterkere bedrijven dan Wallonië.



