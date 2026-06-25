Nieuwe VW ID.3: dit zijn de prijzen in België (2026)

Recent stelde Volkswagen een vernieuwde versie (facelift) voor van de ID.3. Nu is ook de Belgische prijs van deze nieuwe elektrische auto bekend.

Hieronder vind je een prijslijst van alle reeds beschikbare versies van de nieuwe Volkswagen ID.3:

Foto Auto Prijs km VW ID.3 Neo 50kWh

50kWh | 170pk | RWD 35.100€ 330 VW ID.3 Neo 58kWh

58kWh | 190pk | RWD 41.595€ 390 VW ID.3 Neo 79kWh

79kWh | 231pk | RWD 46.545€ 505

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.

✪ KM: de realistische actieradius (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto getest werd door de redactie van eGear.be vermelden we de testwaarde en brengen we een ✓ aan bij de waarde in de tabel.

✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.









