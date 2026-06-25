Nieuwe VW ID.3: dit zijn de prijzen in België (2026)
Recent stelde Volkswagen een vernieuwde versie (facelift) voor van de ID.3. Nu is ook de Belgische prijs van deze nieuwe elektrische auto bekend.
Hieronder vind je een prijslijst van alle reeds beschikbare versies van de nieuwe Volkswagen ID.3:
|Foto
|Auto
|Prijs
|VW ID.3 Neo 50kWh
50kWh | 170pk | RWD
|35.100€
|330
|VW ID.3 Neo 58kWh
58kWh | 190pk | RWD
|41.595€
|390
|VW ID.3 Neo 79kWh
79kWh | 231pk | RWD
|46.545€
|505
✪ KM: de realistische actieradius (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto getest werd door de redactie van eGear.be vermelden we de testwaarde en brengen we een ✓ aan bij de waarde in de tabel.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
Één reactie
Ik koop dan toch liever ne tesla dan.