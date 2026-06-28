Recent stelde Volkswagen de ID. Polo voor, de eerste betaalbare elektrische auto van VW. Nu weten we ook hoeveel deze zal kosten in België.

Zoals je kan zien in ons overzicht van elektrische auto’s, komen er steeds meer betaalbare elektrische modellen op de markt. De 10 goedkoopste EV’s komen allemaal uit onder de 25.000€.

Bij die goedkopere elektrische auto’s zit echter geen enkele Volkswagen. Een euvel dat de ID. Polo normaal gezien moet komen oplossen, al start Volkswagen met de introductie van een duurdere versie met 52 kWh batterij. Die kost in België minstens 35.690€ inclusief BTW.

Foto Auto Prijs km VW ID. Polo 52kWh

52kWh | 211pk | FWD 35.690€ 350

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.

✪ KM: de realistische actieradius (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto getest werd door de redactie van eGear.be vermelden we de testwaarde en brengen we een ✓ aan bij de waarde in de tabel.

✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.





Later komt er ook nog een goedkopere 37 kWh-versie en een duurdere GTI-variant, maar die hebben nog geen officieel prijskaartje gekregen.





