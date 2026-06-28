Nieuwe ID. Polo: zoveel kost eerste betaalbare elektrische Volkswagen
Recent stelde Volkswagen de ID. Polo voor, de eerste betaalbare elektrische auto van VW. Nu weten we ook hoeveel deze zal kosten in België.
Zoals je kan zien in ons overzicht van elektrische auto’s, komen er steeds meer betaalbare elektrische modellen op de markt. De 10 goedkoopste EV’s komen allemaal uit onder de 25.000€.
Bij die goedkopere elektrische auto’s zit echter geen enkele Volkswagen. Een euvel dat de ID. Polo normaal gezien moet komen oplossen, al start Volkswagen met de introductie van een duurdere versie met 52 kWh batterij. Die kost in België minstens 35.690€ inclusief BTW.
|Foto
|Auto
|Prijs
|VW ID. Polo 52kWh
52kWh | 211pk | FWD
|35.690€
|350
✪ KM: de realistische actieradius (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto getest werd door de redactie van eGear.be vermelden we de testwaarde en brengen we een ✓ aan bij de waarde in de tabel.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
Later komt er ook nog een goedkopere 37 kWh-versie en een duurdere GTI-variant, maar die hebben nog geen officieel prijskaartje gekregen.
2 reacties
35690€ voor een “goedkope” variant? Hoe gaa je daarmee de particuliere koper overtuigen?
Niemand moet de particuliere koper overtuigen.
Een particuliere koper moet alleen zichzelf overtuigen om iets met zijn geld te doen ipv het te laten verkommeren.
In België staat al meer dan 370.000.000.000 € praktisch te niksen op zichtrekeningen en spaarboekjes. Dat is per volwassen Belg al meer dan de kostprijs van een VW ID. Polo.
Wel mee eens dat je met dat geld beter een andere EV dan een ID Polo kan kopen. Zo gaat VW het alsnog niet halen.