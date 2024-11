De Volkswagen ID. Buzz Pure is een volledig elektrische minivan met een realistisch rijbereik van 265 km. De auto is momenteel (2024) te bestellen en leverbaar in België.

Laatste update: 7 november 2024

Automerken passen hun prijzen regelmatig aan in de loop van het jaar. Deze pagina wordt dan ook continu bijgewerkt in functie van nieuwe data.

Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

Volkswagen ID. Buzz prijs

Een Volkswagen ID. Buzz Pure kopen kan in België vanaf 50.125€ inclusief BTW. De prijzen van alle andere versies vind je in onderstaande tabel.

✪ Prijs: nieuwprijzen in België, inclusief BTW.

✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.

✪ kWh- en pk-waarden met een sterretje zijn schattingen door de redactie.

✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners.





VW ID. Buzz Pure prestaties

Prestatie VW ID. Buzz Pure Acceleratie 0-100 km/u [s] 10,7 Topsnelheid [km/u] 145 Vermogen [kW/pk] 125/170 Koppel [Nm] 310 Aandrijving Achterwiel

VW ID. Buzz Pure actieradius

Type rijbereik KM Zomer - realistische actieradius 295 Midseason - realistische actieradius 265 Winter - realistische actieradius 230 WLTP - officiële actieradius 330

De realistische actieradius (“EGEAR-range”) is het rijbereik over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen) en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 90%, 80% en 70% van de WLTP-actieradius (TEH) voor respectievelijk de zomer, de tussenseizoenen en de winter (afgerond naar het dichtste veelvoud van 5). Indien de auto getest werd door de redactie van eGear.be vermelden we de testwaarde en brengen we een ✓ aan bij de waarde in de tabel.

VW ID. Buzz Pure opladen

In onderstaande tabel vind je een indicatie van de laadkosten en de laadtijd van een VW ID. Buzz Pure aan verschillende laadpunten. Bij de prijs per 100 km wordt rekening gehouden met het verbruik in het tussenseizoen en met een laadverlies van 10%.

Laadpunt Prijs

per

kWh Prijs

per

100km Tijd Thuis 0,24€ 5,9€ 21u00 Publiek middelsnel 0,45€ 11,0€ 4u30 Publiek snel 0,75€ 18,4€ 0u20

✪ Thuis: de kost van thuis laden (1-fase AC) hangt af van veel factoren. Lees hier hoe we tot deze waarde komen.

✪ Publiek middelsnel: de kost van middelsnel publiek laden (3-fasen AC) varieert van laadpaal tot laadpaal, en van laadpas tot laadpas. We vermelden hier een gangbaar bedrag.

✪ Publiek snel: de kost van publiek snelladen (gelijkstroom, CCS/Chademo) varieert van laadpaal tot laadpaal, en van laadpas tot laadpas. We vermelden hier een gangbaar bedrag.

✪ Tijd: tijd om de batterij op te laden van 10% tot 80% in ideale omstandigheden. Thuis gaan we uit van een laadvermogen van 2,3 kW.



Overige specificaties

Specificatie VW ID. Buzz Pure Batterijcapaciteit bruto* [kWh] 64 Batterijcapaciteit netto [kWh] 59 Realistisch verbruik [kWh/100km] 22,3 Laadvermogen DC | maximaal [kW] 165 Laadvermogen AC | maximaal [kW] 11 Lengte [mm] 4712 Breedte [mm] 1985 Breedte met spiegels [mm] 2212 Hoogte [mm] 1927 Bodemvrijheid [mm] Geen data Draaicirkel [mm] 11100 Koffer vooraan | frunk Nee Koffer [liter] 1121 Koffer | achterbank plat [liter] 2123 Gewicht rijklaar [kg] 2403 Dakbelasting [kg] Geen data Trekhaak mogelijk Ja Trekgewicht [kg] 1000 Zitplaatsen 5

✪ Waarden met een sterretje zijn schattingen door de redactie.

✪ Realistisch verbruik: realistisch verbruik in de tussenseizoenen (10°C tot 15°C) bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen) en met gebruik van klimatisatie.



Foto’s