Elektrische VW Crafter wordt meer dan 15.000€ goedkoper

De Volkswagen e-Crafter, die ondertussen bijna een jaar op de markt is, wordt een pak voordeliger.

Eind vorig jaar introduceerde Volkswagen z’n eerste, en momenteel enige, elektrische bestelwagen: de e-Crafter. Het gaat om een geëlektrificeerde versie van de gewone Crafter camionette.

Dit voertuig wordt voorwielaangedreven door een elektromotor die 136 pk vermogen levert. De bestelauto heeft een aanzienlijk laadvolume van 10.700 liter en z’n topsnelheid bedraagt 90 km/u.

In onbeladen toestand geraak je dankzij z’n 35,8 kWh batterij, in de praktijk, ongeveer 120 km ver. Deze bestelwagen is dus vooral geschikt voor stadsgebruik.

De e-Crafter werd eind 2018 geïntroduceerd aan een vanaf prijs van 69.900€ exclusief BTW. Vanaf deze maand doet invoerder d’Ieteren de Belgische prijs zakken naar 53.990€, of een verlaging van 23%.