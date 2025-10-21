Volvo biedt voortaan gratis laden op elektrische auto’s

Om de verkoop van zijn elektrische auto’s aan te zwengelen, lanceert Volvo gratis thuis laden voor nieuwe klanten.

Nu de markt van elektrische auto’s in een groeivertraging zit, komt Volvo met een opmerkelijk aanbod. In Zweden krijgen klanten die een nieuwe elektrische Volvo kopen vanaf februari 2026 een jaar gratis thuisladen aangeboden. Ze moeten daarvoor ook klant worden bij het energiebedrijf Vattenfall, en het aanbod is beperkt tot 25.000 km.

Als het concept aanslaat, overweegt Volvo het uit te breiden naar andere Europese landen, zo blijkt uit een persbericht dat het merk vandaag de wereld instuurde.

Dit initiatief doet denken aan Tesla, dat in zijn beginperiode ook vaak gratis laden aanbood aan nieuwe klanten.

Volvo produceert elektrische auto’s in ons land. In Gent rolt namelijk de volledig elektrische EX30 van de band.