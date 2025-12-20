Elektrische Volvo EX60: prijs & info (2026)

De Volvo EX60 is een volledig elektrische SUV die onthuld zal worden op 21 januari 2026. De auto wordt een directe concurrent voor de BMW iX3 en de Mercedes GLC EV, allicht de twee belangrijkste SUV’s die in 2026 op de markt komen.

Laatste update: 20 december 2025

Automerken passen hun prijzen regelmatig aan in de loop van het jaar. Deze pagina wordt dan ook continu bijgewerkt in functie van nieuwe data.



Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

Volvo EX60 prijs

Om de concurrentie aan te kunnen met de BMW iX3 en de Mercedes GLC, zal de Volvo EX60 ongeveer gelijk of net iets scherper geprijsd moeten worden. Wij verwachten dat de lanceringsversie van de Volvo EX60 een vanafprijs van 68.000€ inclusief BTW krijgt in België. Allicht komt er in een latere fase nog een goedkopere instapversie van ongeveer 60.000€. De Volvo EX60 zal geproduceerd worden in Zweden, waarmee de Chinese Volvo-eigenaar Geely zich enigszins probeert te beschermen ten aanzien van het anti-China-sentiment dat momenteel heerst in Europa, en tegelijk ook probeert te ontkomen aan Europese importheffingen.

Versie Prijs Actieradius Volvo EX60 68.000€* 500 km*

✪ Prijs: nieuwprijzen in België, inclusief BTW. Prijzen met een sterretje zijn schattingen door de redactie van eGear.be, indien de officiële prijs nog niet vrijgegeven is.

✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.

✪ min: gemiddelde tijd in minuten om de batterij te laden van 10% tot 80% aan een snellader.

✪ Actieradius: de realistische range (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto getest werd door de redactie van eGear.be vermelden we de testwaarde en brengen we een ✓ aan bij de waarde in de tabel.

✪ Waarden met een sterretje zijn schattingen door de redactie, in het geval de exacte waarde nog niet bekend is.





Foto’s



