De Volvo C40 Recharge (2021) is een elektrische SUV-coupé met een realistisch rijbereik van 340 km. De auto zal in België leverbaar zijn vanaf het vierde kwartaal 2021.

Volvo C40 Electric prijs

PrijsEG1 Volvo C40 Recharge 65.000€

EG1 Prijs in België, inclusief BTW. Schuingedrukte prijzen zijn schattingen door de redactie van eGear.be, indien de officiële prijs nog niet vrijgegeven is.

Productie & Levering

Volvo C40

Recharge Leverbaar vanaf

(in België) December 2021 Levertermijn

[maanden] 4

Specs & Prestaties

Specificatie Volvo C40

Recharge Batterijcapaciteit [kWh]

Bruto 78 Batterijcapaciteit [kWh]

Bruikbaar 75 Aandrijving Vierwiel Rijbereik [km]

WLTP 418 Rijbereik [km]

EGEAR-rangeEG2 340 Acceleratie 0-100 km/u [s] 4,9 Topsnelheid [km/u] 180 Vermogen [kW/pk] 300 / 408 Koppel [Nm] 660 Verbruik [kWh/100km]

EGEAR-verbruikEG2 22,1 CO2-uitstoot [g/km] 0 Luchtweerstand [Cd] NA

EG2 Actieradius en verbruik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om waarden over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (15°C tot 20°C).

Opladen

In onderstaande tabel vind je de laadtijden van een elektrische Volvo C40 Electric, aan verschillende laadpunten.

Laadpunt Volvo C40

Recharge

Stopcontact

1-fase

10A / 2,3kW

(10%-100%) 34u00EG3

Wallbox

1-fase

16A / 3,7kW

(10%-100%) 21u00EG3

Wallbox

1-fase

32A / 7,4kW

(10%-100%) 10u45EG3

Type 2

3-fase

16A / 11kW

(10%-100%) 8u00EG3

Type 2

3-fase

32A / 22kW

(10%-100%) 8u00EG3

Beperkt tot 11kW

CCS

DC

50kW

(10%-80%) 75 minEG3

CCS

DC

350kW

(10%-80%) 35 minEG3

Beperkt tot 150kW

EG3 Waarden geschat door de eGear.be redactie.

Laadkosten

In onderstaande tabel vind je een schatting van de laadkosten van de Volvo C40 Recharge, aan verschillende laadpunten. Bij de prijs per 100 km werd een laadverlies van 10% in rekening genomen.

Laadpunt Prijs

per

kWh Prijs

per

100km ThuisEG4 0,21€ 5,1€ Publiek (AC) middelsnelEG5 0,32€ 7,8€ Publiek (DC) snelEG6 0,75€ 18,2€

EG4 De kost van thuis laden (1-fase AC) verschilt van regio tot regio. We vermelden hier het gemiddelde bedrag. Lees hier hoe we tot deze waarde komen.

EG5 De kost van middelsnel publiek laden (3-fasen AC) varieert van laadpaal tot laadpaal, en/of van laadpas tot laadpas. We vermelden hier een gangbaar bedrag.

EG6 De kost van publiek snelladen (gelijkstroom, CCS) varieert van laadpaal tot laadpaal, en/of van laadpas tot laadpas. We vermelden hier een gangbaar bedrag.

Afmetingen & Gewicht

Afmetingen Volvo C40

Recharge Lengte [mm] 4425 Breedte [mm] 1873 Breedte met spiegels [cm] NA Hoogte [mm] 1652 Spoorbreedte voor [mm] 1601 Spoorbreedte achter [mm] 1626 Wielbasis [mm] 2729 Bodemvrijheid [mm] 200 Draaicirkel [mm] 11400 Koffer vooraan [liter]

"Frunk" NA Koffer [liter] NA Koffer [liter]

Achterbank neergeklapt NA Massa Rijklaar [kg] NA Massa Max. Toegestaan [kg] NA Laadvermogen [kg] NA Dakbelasting [kg] NA Trekhaak mogelijk Ja Max. gewicht

aanhangwagen [kg] 1500 Zitplaatsen 5 Deuren 5 Isofix plaatsen 2 Segment C

Belastingen

BelastingEG7 Volvo C40

Recharge Belasting op inverkeerstelling

Vlaanderen 0,00€ Jaarlijkse verkeersbelasting

Vlaanderen 0,00€ Belasting op inverkeerstelling

Wallonië 61,50€ Jaarlijkse verkeersbelasting

Wallonië 83,95€ Belasting op inverkeerstelling

Brussel 61,50€ Jaarlijkse verkeersbelasting

Wallonië 83,95€ Aftrekbaarheid voor

Belgische bedrijven 100% VAA per jaar

Voordeel alle aard NA CO2-bijdrage per maand

Solidariteitsbijdrage 27,54€

EG7 Raadpleeg steeds een boekhouder om je te vergewissen van voorwaarden en eventuele wijzigingen.

Volvo C40 Electric leasen

LeaseprijsEG8 Volvo C40 Recharge NA

EG8 Indicatief bedrag per maand voor een operationele lease in België, exclusief BTW, op basis van 5 jaar en 10.000 km. Zonder elektriciteit.

Volvo C40 Electric verzekering

PremieEG9 Volvo C40 Recharge NA

EG9 Indicatief bedrag per jaar voor een BA-polis in België, inclusief BTW. Op basis van 15.000 km, bonus-malus 0 en een bestuurder van 40 jaar.

Foto’s