Beurswaakhond kan Volkswagen straffen voor aprilvis

Door een uit de hand gelopen 1-aprilgrap kan Volkswagen op het matje geroepen worden bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Enkele dagen geleden raakte bekend dat Volkswagen z’n naam in de Verenigde Staten zou veranderen naar Voltswagen, om zo te benadrukken dat het nu volledig inzet op elektrische wagens. De mainstream media namen het bericht over waardoor het VW-aandeel in Europa 5% steeg, en in de VS zelfs 12%.





Gisteren moest Volkswagen toegeven dat het om een uit de hand gelopen aprilvis ging, waardoor de beurs weer wat kalmeerde.

Dit voorval heeft de aandacht getrokken van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Beursspecialisten sluiten niet uit dat de SEC Volkswagen op het matje zal roepen voor deze stunt.

De SEC is ook voor Tesla’s CEO Elon Musk geen onbekende. Hij heeft zich al meermaals moeten verantwoorden voor vermoedelijke pogingen tot koersmanipulatie. En zo sluit Volkswagen hoe langer hoe beter aan bij het Tesla-universum.

