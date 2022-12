Volkswagen ID.3 gaat aan de facelift (2023)

De volledig elektrische Volkswagen ID.3 krijgt een facelift, en die moet in de loop van 2023 leverbaar worden.

Twee jaar na zijn in introductie (september 2020) op de Belgische markt, acht Volkswagen het tijd om de ID.3 van een facelift te voorzien.

Het heeft daarvoor naar eigen zeggen goed geluisterd naar de kritiek van z’n klanten. Daardoor komen er stevige veranderingen in het interieur. Er komen nieuwe deurpanelen en nieuwe ventilatieopeningen. Vermoedelijk ook meer premium-materialen dan in de huidige ID.3, denk daarbij aan zachte plastics (in plaats van harde) en kunstleer. Verder krijgt de auto ook een verbeterd infotainment-systeem met over-the-air (OTA) updates, en er komt een verwijderbare vloer in de koffer.

Plug & Charge

Aan de buitenkant moet een hertekende voorbumper en achteraan een nieuwe lichtsignatuur de vernieuwde ID.3 herkenbaar maken als “de facelift”.

Het geheel wordt afgewerkt met het nieuwe Plug & Charge systeem, waardoor je aan de juiste laadpalen geen pasjes meer hoeft te gebruiken om een laadsessie te starten.

