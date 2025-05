“100 km/u moet nieuwe maximumsnelheid worden op Vlaamse snelwegen”

Net zoals in Nederland, moet er in Vlaanderen een maximumsnelheid van 100 km/u komen, aldus Vlaams minister van Klimaat Melissa Depraetere.

Als het van Melissa Depraetere (Vooruit), Vlaams minister van Klimaat, afhangt, moet de maximumsnelheid in Vlaanderen van 120 km/u naar 100 km/u. Dit heeft ze gezegd in een podcast van HLN.

In Nederland geldt reeds zo een beperking tussen 6u en 19u. De maatregel moet de CO2-uitstoot in Vlaanderen terugdringen.

Het probleem is dat Depraetere hier niet voor bevoegd is. Wie hier wel over mag beslissen is Annick De Ridder (N-VA), Vlaams minister van Mobiliteit. Zij liet ondertussen bij de collega’s van HLN reeds optekenen dat deze maatregel momenteel niet op tafel ligt.