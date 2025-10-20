Zoveel bedraagt verkeersbelasting voor elektrische auto in Vlaanderen (2026)

De exacte bedragen van de Vlaamse verkeersbelasting voor elektrische wagens en waterstofauto’s zijn bekend.

Zoals we vorige week reeds bekend maakten, zal Vlaanderen vanaf 2026 voor het eerst verkeersbelastingen gaan heffen over elektrische auto’s (en waterstofauto’s).

Nu zijn ook de exacte bedragen bekend.

De BIV (belasting op inverkeerstelling), die je éénmalig betaalt bij de inschrijving van je volledig elektrische auto, zal 61,50€ bedragen. Dat wisten we eigenlijk al.

De jaarlijkse verkeersbelasting zal afhangen van de fiscale pk, minimaal 1 en maximaal 5. Het bedrag zal dan verminderd worden met een verzachtende correctiefactor omdat het om een elektrische auto gaat. Concreet zullen volledig elektrische auto’s zo minstens 69,72€ en maximaal 87,24€ per jaar moeten betalen.

Deze bedragen vallen dus eigenlijk best mee, al opent de introductie van een verkeersbelasting voor elektrische auto’s de deur om op termijn gemakkelijk zwaarder te gaan belasten. Vermogen en gewicht zullen daarbij allicht een belangrijke rol gaan spelen, zo blijkt uit politieke voorstellen uit het verleden. Twee zaken waar EV’s meestal veel van hebben.

Elektrische auto’s die voor 2026 ingeschreven werden of nog worden, blijven normaal gezien vrijgesteld van de Vlaamse verkeersbelastingen.