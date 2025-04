Fiscale grens voor fake hybrides wordt versoepeld naar 75 gram CO2

De regering De Wever I versoepelt de grens voor valse hybrides van 50 gram naar 75 gram CO2-uitstoot per km.

Afgelopen vrijdag bereikte de Belgische federale regering De Wever I een “paasakkoord”. Daarin worden heel wat budgettaire zaken gefinaliseerd, waaronder ook de nieuwe regeling omtrent de fiscale aftrekbaarheid van plug-in hybrides.

Een opvallende beslissing is genomen omtrent de valse hybrides. Momenteel wordt een plug-in hybride met een officiële CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per km sowieso gecatalogeerd als “valse hybride”, waardoor hij niet in aanmerking komt voor een gunstige fiscale aftrekbaarheid.

In het paasakkoord wordt die grens opgetrokken naar 75 gram per km, zo rapporteerden de collega’s van fleet magazine afgelopen weekend.

Dit wil echter niet zeggen dat dit in de praktijk gunstiger zal uitvallen. De nieuwe regeling zal immers rekening houden met de nieuwe Euro 6e-bis uitstootnorm, en die zorgt ervoor dat de officiële CO2-uitstoot van plug-in hybrides 2 tot 3 keer hoger zal liggen dan momenteel het geval is.

Volgens de documenten die fleet kon inkijken zullen plug-in hybrides met een uitstoot van 50 gram of minder in 2026 en 2027 van een hogere fiscale aftrekbaarheid tot 100% kunnen genieten, volgens de formule 120% – (0,5% x CO2/g). Dit is hoger dan de 75% fiscale aftrekbaarheid waarvan eerder sprake voor deze categorie auto’s.

Plug-in hybrides met een uitstoot van 51 tot 75 gram/km zullen maximaal 75% afgetrokken kunnen worden in 2026 en 2027.

LEES OOK: Deze 22 plug-in hybrides blijven ook in 2026 en 2027 fiscaal voordelig

Er lijken sowieso nog veel details ingevuld te moeten worden, waardoor het ons beter lijkt om een finale beslissing over een aankoop uit te stellen tot alles in het Staatsblad gepubliceerd wordt.

Hier vind je alvast een overzicht van populaire plug-in hybrides die naar verwachting in aanmerking zullen komen voor een gunstige aftrekbaarheid van 100%.

De Belgische lobby voor elektrische auto’s is niet opgezet met de nieuwe regeling. Volgens EV Belgium zal dit er toe leiden dat België 87.000 ton CO2 per jaar meer zal uitstoten ten opzichte van ongewijzigd beleid.