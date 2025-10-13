Benzinepompen moeten trager worden om elektrische auto voorsprong te geven

Om elektrische auto’s sneller te laten laden dan het duurt om een benzine-auto vol te tanken, moeten benzinepompen verplicht trager gemaakt worden, aldus een auto-industrie analyst.

Een gemiddelde elektrische auto laden van 10% tot 80% duurt tegenwoordig 25 à 30 minuten, terwijl een benzine-auto voltanken meestal in twee minuten geklaard is.

In een opiniestuk op de Amerikaanse nieuwswebsite Electrek pleit Joseph Borras, auto-industrie analyst, er voor om benzinepompen verplicht trager te maken, zodat elektrisch laden op termijn sneller kan dan tanken.

Over tanksnelheden zijn er dan ook nu al normen, zowel in Europa als de VS. In de VS wordt dit gereglementeerd door regelgeving die van kracht is sinds 1996, en stelt dat brandstofpompen niet sneller mogen leveren dan 10 gallon per minuut (37,8 liter per minuut).

Borras stelt voor om de maximale tanksnelheid te verlagen naar 3 gallon per minuut (11,3 liter per minuut). Er kan geargumenteerd worden dat dit belangrijk is om de evaporatieve emissies verder te verlagen. Want bij snel tanken ontsnappen er meer brandstofdampen.

Aan een dergelijke tanksnelheid zou het voltanken van een in de VS populaire Ford F-150 12 minuten duren in plaats van 4 minuten momenteel. Rekenen we even verder, dan komen we op 5 à 6 minuten om een gewone auto vol te tanken. China belooft tegen 2026 al snellaadstations in onze contreien te bouwen die een elektrische auto in 5 minuten laden, waardoor EV’s dan op termijn inderdaad sneller (of minstens even snel) te laden zouden zijn.