Toyota gaat voor het eerst elektrische auto’s bouwen in Europa

Vandaag heeft Toyota aangekondigd dat het voor het eerst elektrische wagens zal produceren in Europa.

Toyota zet nog altijd hoofdzakelijk in op hybride auto’s, maar ziet in dat het zich meer moet gaan toeleggen op elektrische auto’s als het wil blijven scoren in Europa.

Daarom heeft Toyota vandaag aangekondigd dat het een volledig elektrische auto zal gaan produceren in zijn fabriek in Tsjechië (Kolin). Daar worden momenteel ook al de Aygo X en Yaris gebouwd, twee modellen met verbrandingsmotoren.

Welke elektrische wagen Toyota er precies gaat bouwen is nog niet officieel. De kans is uiteraard groot dat het een compacte SUV wordt, aangezien dat type auto momenteel het best verkoopt in Europa.