Toyota lanceert goedkoopste hybride auto ooit

Met de Aygo X Hybrid introduceert Toyota de goedkoopste hybride auto in het Belgische gamma.





Al meer dan 20 jaar staat Toyota synoniem met hybride rijden. Toch moesten de kleinste auto’s in het Toyota-gamma het steeds zonder hybride setup doen. Denk bijvoorbeeld aan de IQ en de Aygo die nooit een hybride aandrijflijn kregen.

Nu is de kleine stadsauto over alle merken heen op sterven na dood, omdat de milieu- en veiligheidseisen de marges flinterdun hebben gemaakt. Bij Toyota werd dat opgelost door de Aygo crossover-allures te geven, en hem om te dopen tot Aygo X, zodat ze er toch iets meer voor kunnen vragen. De Aygo X is momenteel dan ook de goedkoopste auto in de Toyota-catalogus.

Die Aygo X zal binnenkort niet enkel meer met benzinemotor te verkrijgen zijn, maar dus ook met een hybride motor. De Aygo X Hybrid krijgt een 1.5-liter benzinemotor, een elektromotor, een 0,8 kWh batterij en CVT-transmissie. De auto krijgt 116 pk, en het officiële WLTP-verbruik komt uit op 3,8 liter benzine per 100 km.

De benzineversie die momenteel in het gamma zit heeft een catalogusprijs van 18.510€. De prijs van de hybride Aygo X wordt pas eind 2025 bekend gemaakt wanneer hij bij de dealers aankomt. Wij doen een alvast een gokje op 23.000€, en daarmee zou het de tweede goedkoopste hybride auto worden in ons overzicht van de 10 goedkoopste hybrides in België.