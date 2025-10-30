Thuisbatterij zelf installeren voortaan eenvoudig dankzij nieuwe wetgeving

Door aangepaste wetgeving kan je plug-and-play thuisbatterijen nu zelf gemakkelijk installeren in Vlaanderen.

Wie zonnepanelen heeft in Vlaanderen en een digitale meter, kan ook maar beter over een thuisbatterij beschikken om optimaal gebruik te maken van zijn zonnestroom.

Een thuisbatterij laten installeren door een vakman kost al snel 4.000€ à 10.000€, o.a. afhankelijk van de energie-inhoud.

Sinds 17 april 2025 zijn echter ook de goedkopere “plug-and-play” thuisbatterijen toegelaten in Vlaanderen. Deze batterijen steek je gewoon in het stopcontact. Er moet echter ook een connectie gemaakt worden met de digitale meter via de zogenaamde P1-poort, en dat was tot voor kort niet toegelaten. Daardoor moest er voor dergelijke batterijen toch nog een technieker langskomen om een “EnFluRi-sensor” in de verdeelkast te installeren.

Dat laatste is nu verleden tijd, omdat Synergrid deze maand de C10/11-voorschriften heeft aangepast en de P1-poort per direct vrijgeeft. Doordoor kan je een plug-and-play thuisbatterij nu zelf gemakkelijk verbinden met de P1-poort.

Er zijn al plug-and-play thuisbatterijen op de markt voor iets minder dan 1.000€, en de prijzen lopen op voor de hogere energiecapaciteiten.