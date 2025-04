Belgen laten Tesla massaal links liggen in 2025

De Tesla-verkoop gaat zienderogen achteruit in België in 2025.

De Belgische verkoopcijfers voor het eerste kwartaal 2025 zijn binnen, en daaruit blijkt dat Tesla stevig achteruit gaat in België. De voorbije jaren stond de Model Y steevast op nummer 1 in de lijst van best verkochte elektrische auto’s, en de Model 3 stond steeds op plaats 2 of 3. In 2025 daalt de Model Y in het eerste kwartaal naar plaats 6 en de Model 3 naar 9.

Dit is opmerkelijk omdat de Model Y in Europa, de Verenigde Staten en zelfs op wereldniveau nog altijd op plaats 1 staat in 2025.

Een deel van de verklaring ligt allicht bij het feit dat Tesla nog niet begonnen is met het uitleveren van de Model Y facelift. Maar ook het politiek activisme van Elon Musk speelt allicht een rol. Wereldwijd worden Tesla’s omwille van die reden gevandaliseerd en eigenaars krijgen vaak te maken met verkeersagressie. In België mogen heel wat werknemers bovendien geen Tesla meer kiezen als leasewagen binnen hun bedrijf, omdat het niet meer politiek correct geacht wordt om er mee rond te rijden.

We zijn benieuwd wat het tweede kwartaal brengt wanneer de Model Y facelift leveringen op gang komen. Zal Tesla er opnieuw in slagen om naar de top te klimmen?