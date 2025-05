Belgische Tesla-verkoop daalt 55% in april 2025

Ook in april 2025 deed Tesla het bijzonder slecht op de Belgische markt.

De inschrijvingscijfers van nieuwe auto’s voor de maand april 2025 zijn binnen, en daaruit blijkt dat Tesla nog niet uit het dal klimt.

In april 2025 wist Tesla amper 570 nieuwe auto’s in te schrijven, 55,33% minder dan in april 2024. Tijdens de eerste vier maanden van 2025 schreef Tesla dan weer 3.589 nieuwe auto’s in, en dat zijn er 57,75% minder dan in dezelfde periode in 2024. In maart 2025 zat de gecumuleerde daling nog op 58,18%, bijna identiek dus. Dit zou kunnen wijzen op een bodemvorming. De kans zit er dus wel in dat, wanneer de leveringen van de Model Y facelift deze maand op gang komen, de inschrijvingscijfers weer aantrekken.

LEES OOK: Tesla is op zoek naar nieuwe Elon Musk

Ondertussen begint Tesla zenuwachtig te worden over de slabakkende situatie. De raad van bestuur is zelfs op zoek naar een vervanger voor Elon Musk.