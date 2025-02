Tesla’s verkopen voor geen meter in 2025

In heel Europa zag Tesla z’n inschrijvingscijfers dramatisch dalen in januari 2025.

2024 was geen denderend jaar voor Tesla, maar 2025 wordt mogelijk nog slechter als de huidige trend zich doorzet. In de maand januari 2025 werden er in de belangrijkste Europese landen drastisch minder nieuwe Tesla’s ingeschreven.

In België werden in januari 2025 maar 1.008 nieuwe Tesla’s ingeschreven, 44,8% minder dan in januari 2024. Het moet gezegd dat de hele Belgische automarkt achteruit ging in januari, maar wel minder hard (-13,0%).

In Duitsland wist Tesla in januari 2025 1.277 auto’s in te schrijven, amper meer dan in België, voor een toch veel grotere markt. In Duitsland betekent dit een daling van 59% ten opzichte van januari 2024.

Ook in belangrijke Europese markten zoals Nederland (-42,5%), Frankrijk (-63.4%), Spanje (-75,4%), het Verenigd Koninkrijk (-18,2%), Noorwegen (-40,2%), Denemarken (-40,9%), Zweden (-46,0%) en Portugal (-31,0%) boerde Tesla achteruit.

Volgens heel wat analisten komt dit omdat (potentiële) klanten genoeg hebben van Musk’s politiek activisme. De Amerikaanse blog Electrek geeft echter aan dat Tesla vaak voorraadproblemen heeft tijdens het eerste kwartaal, en dat heel wat klanten zitten te wachten tot ze de gefacelifte Model Y kunnen ontvangen.