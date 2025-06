Elon Musk wil zichzelf niet ontslaan dus ontslaat andere Tesla toplui

Elon Musk probeert de Tesla-verkoop nieuw leven in te blazen door enkele topmanager de laan uit te sturen.

Het gaat niet goed met Tesla in 2025. Of tenminste, niet zo goed als het ooit ging.

De schuld daarvan ligt volgens critici grotendeels bij het beschadigde imago van grote baas Elon Musk, maar die schuift de schuld liever van zich af. Met de woorden “We kunnen niet zonder je, maar we gaan het toch proberen”, zou Musk deze week dan maar topmanager Omead Afshar ontslagen hebben. Afshar was bij Tesla verantwoordelijk voor de verkoopactiviteiten in Europa en Noord-Amerika, en naar verluidt een goed presterende vertrouweling van Musk.

Ook topmanager Matthew LaBrot moet het ontgelden en werd gevraagd om zijn bureau leeg te maken. LaBrot liet via Automotive News weten dat de druk om de verkoop op te voeren vooral in Europa heel groot is.