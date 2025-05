Tesla is op zoek naar nieuwe Elon Musk

Volgens de gerenommeerde krant The Wall Street Journal is Tesla op zoek naar een nieuwe CEO ter vervanging van Elon Musk.

Niet enkel Tesla-klanten hebben het moeilijk met Elon Musk, ook het bestuur begint tegen hem te keren. Volgens The Wall Street Journaal heeft de raad van bestuur van Tesla een maand geleden een headhunter-bureau gecontacteerd om een nieuwe CEO te zoeken.

De raad van bestuur wil dat Elon Musk zijn activiteiten voor Donald Trump op een lager pitje zet, zich weer concentreert op Tesla en dat ook publiekelijk communiceert. Zo niet, dan moet er dus een nieuwe CEO komen.

Musk heeft ondertussen reeds aangekondigd dat hij zich deze maand opnieuw zal focussen op Tesla, maar of dat voldoende is om de raad van bestuur van gedacht te doen veranderen valt af te wachten. Tesla-voorzitter Robyn Denholm heeft via X de berichtgeving van The Wall Street Journaal ondertussen reeds ontkend.

LEES OOK: Belgische Tesla-verkoop daalt 55% in april 2025

Ondertussen blijft Tesla verder slabakken. Om de verkoop opnieuw te doen stijgen, lanceerde Tesla België deze week alvast een promotie waarmee je de Model Y facelift aan 0% rente kan rijden in financiële renting.