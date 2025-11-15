Zo presteert een tweedehands Tesla op een 5000 km roadtrip

Tijdens een lange rit door Europa ontdekten we hoe een tweedehands “certified occasion” Tesla écht presteert onder druk.

Als je de autowereld een beetje volgt, dan weet je allicht dat Tesla momenteel vier nieuwe elektrische auto’s in het gamma heeft, zijnde de Model 3, Model Y, Model S en Model X.

Wat minder mensen weten is dat Tesla, net als de meeste grote automerken, ook een “certified occasion” aanbod heeft. Dat zijn tweedehandsauto’s die Tesla zelf aanbiedt mét garantie. Momenteel heeft Tesla België 84 certified occasions in het aanbod, met een maximum leeftijd van 6 jaar en een maximum kilometerstand van 120.000 km.

Legacy

Om te onderzoeken hoe zo een tweedehands Tesla presteert onder druk, namen wij een 2021 Model Y Dual Motor met 80.000 km op de teller op roadtrip naar Portugal. De pre-facelift, of de “Legacy” zoals ze hem intern bij Tesla noemen. De auto in kwestie had nog geen prijskaartje, maar om je een idee te geven, voor modellen met vergelijkbare specificaties vraagt Tesla 30.000€ à 33.000€ inclusief BTW.

Wat eerst en vooral opviel was hoe goed het rijgedrag van deze vier jaar oude Model Y nog was ten opzichte van een nieuwe. En we konden goed vergelijken, want we hadden een week eerder juist een spiksplinternieuwe getest. Ook het interieur vertoonde minder slijtage dan wij hadden verwacht. Nu zal Tesla allicht wel een exemplaar in uitzonderlijk goede conditie voor ons hebben uitgekozen, maar soms krijgen we ook al eens quasi-nieuwe testwagens mee (van andere automerken) die er binnenin erger aan toe zijn.

Superchargers

Tesla heeft ondertussen al heel wat sterke concurrentie, maar wat een Tesla toch nog altijd uniek maakt is het Tesla Supercharger netwerk (Tesla’s snelle laadpalen), en het gemak waarmee het Tesla navigatiesysteem je er langs heen leidt.

Eerst en vooral kan je, naar onze ervaring, er gewoon altijd op rekenen dat een Tesla Supercharger werkt. En dat durft bij laadpalen van derde partijen al eens vaker tegen te vallen. Bovendien is het betalen eenvoudiger. Gewoon de stekker inpluggen, het laden begint en de rekening wordt rechtstreeks naar je Tesla-account gestuurd. Geen gedoe of tijdverlies met laadpasjes, QR-codes of bankkaarten die al dan niet aanvaard worden.

Frankrijk en Spanje zijn ondertussen al zeer goed gedekt met Tesla Superchargers. Zo goed zelfs, dat het ons overkomen is dat we door onoplettendheid een Supercharger gemist hadden, en toch nog aan de volgende geraakten door onze snelheid te verlagen en dus minder te verbruiken. Het Tesla-navigatiesysteem vertelt je dan ook nog eens tot welke snelheid je moet verlagen om bij de volgende Supercharger-locatie te geraken.

We hebben zowel op de heen- als de terugreis gewoon de maximum toegelaten snelheid aangehouden (130 km/u in Frankrijk, en 120 km/u in Spanje), en dan moesten we gemiddeld om de 2 à 3 uur stoppen voor een laadstop van 10 à 30 minuten.

Supercharger-locaties worden ook steeds aangenamer. Aan de Supercharger in Roye, tussen Lille en Parijs, hebben ze zelfs een “Tesla Lounge” gebouwd met toiletten, zitgelegenheid, een spelconsole en snackautomaten.

Portugal scoort qua Supercharger-dekkingsgraad voorlopig nog minder goed, en aan onze laatste laadstop op de heenreis hebben we dan ook tot 100% moeten laden om in Lissabon te geraken. Tot 100% laden duurt veel langer (ongeveer een uur), want hoe voller de batterij, hoe trager het laden wordt. Zeker boven de 80% daalt de laadsnelheid aanzienlijk.

Betrouwbaarheid en efficiëntie

We hebben de heenreis, ongeveer 2.200 km, afgelegd in twee dagen met één overnachting, en de Tesla heeft de rit probleemloos afgelegd. Dat vinden wij alvast indrukwekkend. Zeker voor een auto die in de mainstream-media toch vaak neergezet wordt als minder betrouwbaar. Ook de terugreis werd op twee dagen feilloos afgerond.

Over de bijna 5.000 km die we gereden hebben, kwamen we aan een gemiddeld verbruik van 18,9 kWh per 100 km. Volledig vol baggage en met hoofdzakelijk autosnelwegkilometers aan 120 km/u of 130 km/u. Ook dat is indrukwekkend. Wanneer we gewoon in België onze dagelijkse verplaatsingen deden, zakte het verbruik zelfs naar 14 à 15 kWh per 100 km. Fenomenaal voor een auto die meer dan 2 ton weegt en +500 pk vermogen heeft.

Om dit verhaal gebalanceerd te houden, moeten we natuurlijk ook nog iets minder positiefs bedenken. En dat is er wel degelijk. Voor ons was dat o.a. de ophanging, die nogal stuiterend is. Op dat vlak is de facelift Model Y comfortabeler. Ook het gebrek aan kilometerteller voor je, of op zijn minst een head-up display, is iets waar ik nog altijd niet aan gewend geraakt ben. Maar goed, niet is perfect natuurlijk, al komt deze Legacy Model Y wel in de buurt.