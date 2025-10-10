OFFICIEEL: Goedkope Tesla Model Y is 6.000€ goedkoper in België
Tesla België heeft vandaag de prijs bekend gemaakt van de goedkopere gestripte Model Y Standard.
Drie dagen geleden introduceerde Tesla een goedkopere gestripte versie van de Model Y. Lees er hier alles over. In de VS moet die 39.990$ kosten, en vandaag publiceert Tesla ook de Belgische prijzen.
De Tesla Model Y Standard kost in België 39.990€ inclusief BTW. Daarmee is hij 6.000€ goedkoper geworden dan de niet meer beschikbare Model Y RWD.
Er zijn voortaan 4 Model Y versies beschikbaar in België:
- Model Y Standard: 39.990€
- Model Y Premium Long Range RWD: 50.990€
- Model Y Premium Long Range AWD: 53.990€
- Model Y Performance: 62.990€
Het prijsverschil tussen een Standard en een Premium is dus maar liefst 11.000€.
De Model Y Standard voor de Europese markt zal geproduceerd worden in Berlijn.
LEES OOK: Alle elektrische auto’s die in 2026 op de markt komen
Over de gestripte goedkopere Model 3, die reeds beschikbaar is in de VS, spreekt Tesla België nog niet.