OFFICIEEL: Dit is de goedkope gestripte Tesla Model Y (inclusief prijzen)

Tesla heeft nu officieel een nieuwe goedkopere versie van de Model Y gelanceerd. Lees er hier alles over.

Al vele jaren belooft Elon Musk een goedkope Tesla die slechts 25.000$ zou gaan kosten. Dat project werd geannuleerd, maar in de plaats komt Tesla nu met een alternatief.

Wie ooit al eens naar een Model Y (of Model 3) gekeken heeft, en dacht, “dit is wel heel minimalistisch”, zal bij deze nieuwe Model Y “Standard” nog grotere ogen trekken. De Model Y Standard gooit immers nog meer zaken overboord t.o.v. de gewone Model Y.

De doorlopende lichtbalk wordt verwijderd waardoor deze Standard er meer als een klassieke auto gaat uitzien. Achteraan geeft de doorlopende lichtbalk tussen de achterlichten geen licht meer.

Binnenin verdwijnt het scherm achteraan, het panoramisch dak (een tip die wij reeds in 2023 gegeven hebben aan Tesla), de HEPA-interieurfilter, de sfeerverlichting en het elektronisch verstelbaar stuur. Verder krijgt het interieur goedkopere zetels en is het kleurenpalet zwart/grijs zonder dat je iets anders kan kiezen.

Qua exterieurkleuren heb je enkel de keuze uit zwart, grijs en wit. Verder is er slechts keuze uit twee soorten velgen: de aerodynamische 19 inch crossflow velgen die eerder ook al verkrijgbaar waren, of standaard de nieuwe 18 inch Aperture velgen die zeer basic ogen.

Een trekhaak is gelukkig nog altijd mogelijk als optie. Alsook een “full self-driving”-pakket.

Belgische prijzen zijn er op het moment van schrijven nog niet, maar in de VS moet deze gestripte Model Y alvast 39.990$ kosten. Daarmee is hij 5.000$ dan een “premium” Model Y. Niet de prijsrevolutie waar velen op gehoopt hadden, maar er is nog nieuws, ook de Model 3 heeft een gestripte versie gekregen, en die is nog iets goedkoper. Lees er hier alles over.

De Model Y Standard is achterwielaangedreven. Qua rijbereik vermeldt Tesla een geschatte EPA-range van 321 mijl, wat zich volgens onze inschatting zal vertalen naar een realistische actieradius van ongeveer 460 km. Het 0 tot 60 mph sprintje doet de Y Standard in 5,8 seconden en zijn topsnelheid bedraagt 125 mph (201 km/u).

Zoals gezegd is er nog geen Belgische prijs voor de gestripte Model Y, maar trekken we de Amerikaanse prijslogica voort dan verwachten wij een Belgische vanafprijs van ongeveer 40.000€.

Het Tesla-aandeel nam na de lancering vandaag alvast een duik van 5%. De markt had duidelijk meer verwacht van “de goedkope Tesla”.