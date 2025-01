Nieuwe Tesla Model Y krijgt Cybertruck design (2025)

De Tesla Model Y facelift is gespot zonder camouflage, en daaruit blijkt dat de voorkant Cybertruck-elementen krijgt.

We wachten ondertussen reeds 2 jaar op de facelift van de Tesla Model Y. Dat is nog altijd de best verkochte elektrische auto, maar de verkoopscijfers beginnen af te vlakken nu hij dringend aan een update toe is.

De facelift Model Y werd eerder al gespot, maar deze week verscheen hij op reddit zonder camouflage. De foto’s werden genomen terwijl Tesla de auto aan het testen was in de sneeuw.

Uit de foto’s blijkt dat de Model Y niet zomaar het design van de Model 3 facelift overneemt. Wel lijkt de Model Y facelift aan de voorkant de doorlopende lichtstrip te krijgen van Tesla’s Cybertruck.

Wanneer de Model Y op de markt komt is nog niet officieel bekend, maar we verwachten dat het er in 2025 toch een keer gaat van komen.