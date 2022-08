Tesla Model S en X zijn opnieuw leverbaar in België

Na een afwezigheid van bijna twee jaar zijn de Tesla Model S en X opnieuw leverbaar in België.

De Model S is ondertussen al op de markt sinds 2012. Hoewel de auto regelmatig aanpassingen ondergaat, is er nooit een nieuwe, tweede generatie gekomen. Begin 2021 kreeg de S wel een tweede facelift (de eerste facelift dateert van 2016), met als belangrijkste blikvanger een nieuw interieur met horizontaal scherm en een futuristisch stuurwiel. Er is nu ook een nog snellere versie, de “Plaid”, die in 2,1 seconden naar 100 sprint en topt bij 322 km/u.

Ook de Model X ondergaat dezelfde facelift en krijgt eveneens een Plaid-versie, die in 2,6 seconden de 100 aantikt en doorgaat tot 262 km/u.

Door productieproblemen werden de S en X vorig jaar echter uit de configurator gehaald, en leveringen werden uitgesteld.

Instapversies volgen in 2023

Vandaag laat Tesla Europa via een persbericht weten dat de S en de X weer toegevoegd werden aan de configurator, en dat de eerste leveringen van de Plaid-versies zullen plaatsvinden in november 2022. De goedkopere “Long Range” instapversies laten op zich wachten tot 2023.

De Tesla Model S Plaid kost in België 139.990€, 10.000€ meer dan bij de aankondiging begin 2021. De Model X Plaid verlaat de showroom vanaf 143.990€.

Anders dan in 2012, heeft de Model S nu wel stevige concurrenten. We denken daarbij aan de Audi e-tron GT, de Porsche Taycan, de Mercedes EQS en EQE.

De X moeten het opnemen tegen o.a. de Audi e-tron (die binnenkort een facelift krijgt), de BMW iX en binnenkort de EQE/EQS SUV.

