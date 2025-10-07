OFFICIEEL: Ook Tesla Model 3 krijgt goedkope instapversie

Niet enkel de Tesla Model Y, ook de Model 3 is nu beschikbaar als goedkopere “Standard”-uitvoering. Lees er hier alles over.

Net als de Model Y Standard, krijgt de gestripte Model 3 ook een goedkoper interieur. In tegenstelling tot de Y Standard, behoudt de Model 3 Standard wel zijn panoramisch dak, maar hij moet het zonder sfeerverlichting, elektronisch verstelbaar stuur en HEPA-interieurfilter doen.

Verder zijn er net als bij de Y ook bij de Model 3 Standard minder keuzemogelijkheden. Je krijgt steeds een zwart-grijs interieur en qua exterieurkleuren kan je enkel kiezen tussen wit, zwart en grijs. Een trekhaak lijkt bij deze versie niet mogelijk als optie (onder voorbehoud), maar het “full self-driving”-pakket wel.

De Model 3 Standard is achterwielaangedreven. Tesla geeft een geschat EPA-rijbereik op van 321 mijl, wat zich volgens onze inschatting zal vertalen in een realistische actieradius van ongeveer 460 km. Het 0 tot 60 mph sprintje doet deze auto in 5,8 seconden en z’n topsnelheid bedraagt 125 mph (201 km/u).

Op het moment van schrijven zijn er nog geen Belgische prijzen. In de VS moet de Model 3 Standard 36.990$ kosten, en daarmee is hij 5.500$ goedkoper dan een premium Model 3. Mocht deze auto ook in België gelanceerd worden (nog niet bevestigd), dan verwachten wij een Belgische vanafprijs van ongeveer 36.000€.

Het Tesla-aandeel nam na de lancering vandaag alvast een duik van 5%. De markt had duidelijk meer verwacht van “de goedkope Tesla”.