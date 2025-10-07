OFFICIEEL: Ook Tesla Model 3 krijgt goedkope instapversie
Niet enkel de Tesla Model Y, ook de Model 3 is nu beschikbaar als goedkopere “Standard”-uitvoering. Lees er hier alles over.
Net als de Model Y Standard, krijgt de gestripte Model 3 ook een goedkoper interieur. In tegenstelling tot de Y Standard, behoudt de Model 3 Standard wel zijn panoramisch dak, maar hij moet het zonder sfeerverlichting, elektronisch verstelbaar stuur en HEPA-interieurfilter doen.
Verder zijn er net als bij de Y ook bij de Model 3 Standard minder keuzemogelijkheden. Je krijgt steeds een zwart-grijs interieur en qua exterieurkleuren kan je enkel kiezen tussen wit, zwart en grijs. Een trekhaak lijkt bij deze versie niet mogelijk als optie (onder voorbehoud), maar het “full self-driving”-pakket wel.
De Model 3 Standard is achterwielaangedreven. Tesla geeft een geschat EPA-rijbereik op van 321 mijl, wat zich volgens onze inschatting zal vertalen in een realistische actieradius van ongeveer 460 km. Het 0 tot 60 mph sprintje doet deze auto in 5,8 seconden en z’n topsnelheid bedraagt 125 mph (201 km/u).
Op het moment van schrijven zijn er nog geen Belgische prijzen. In de VS moet de Model 3 Standard 36.990$ kosten, en daarmee is hij 5.500$ goedkoper dan een premium Model 3. Mocht deze auto ook in België gelanceerd worden (nog niet bevestigd), dan verwachten wij een Belgische vanafprijs van ongeveer 36.000€.
Het Tesla-aandeel nam na de lancering vandaag alvast een duik van 5%. De markt had duidelijk meer verwacht van “de goedkope Tesla”.
Één reactie
ook deze spijtig 6k te veel.
Breng deze tot 30k en ze verkopen als koekebrood.
Toch aan mensen die weten wat een goede ev is.