Tesla maakt Model 3 duurder dan Model Y in België

Tesla verhoogt de prijs van de Model 3 basisversie waardoor deze duurder wordt dan de Model Y.

Vorige maand introduceerde Tesla een gestripte Model Y uitvoering, de zogenaamde Model Y “Standard”. Deze auto kost in België 39.990€ en kostte dus evenveel als de Model 3, die eigenlijk onder de Model Y zou moeten staan in het gamma.

Afgelopen weekend heeft Tesla de Model 3 nog 2.000€ duurder gemaakt. De goedkoopste Model 3 kost nu 41.990€.

Misschien is dit een opstapje naar de introductie van een gestripte Model 3 versie in Europa. In de VS werd deze Model 3 Standard gelijktijdig met de Model Y Standard gelanceerd, maar in Europa gebeurde dat nog niet. In de VS kost een Model 3 Standard 36.990$, en is daarmee 3.000$ goedkoper dan de Model Y Standard.

Mocht er in België een Model 3 Standard gelanceerd worden, dan schatten wij dat deze ongeveer 37.000€ zal gaan kosten.