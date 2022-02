Belgische Tesla’s leggen jaarlijks meer kilometers af dan Mercedes

Uit gegevens van vzw Car-Pass blijkt dat Tesla’s de grootste kilometervreters zijn in België, gevolgd door DS en Volvo.





Uit data van de vzw Car-Pass kunnen we opmaken hoeveel kilometers de auto’s in het Belgische wagenpark jaarlijks afleggen.

Een constante daarbij is dat jonge auto’s de meeste kilometers afleggen. Tijdens het eerste levensjaar leggen auto’s gemiddeld 22.000 kilometer af. Na 11 jaar is dat nog maar de helft, en na twintig jaar nog maar een derde.

Zetten we de merken op een rijtje die jaarlijks het meeste kilometers afleggen, dan komen we tot de volgende rangschikking:

Tesla: 20.919 km / jaar DS: 20.026 km / jaar Volvo: 19.013 km / jaar Mercedes: 19.010 km / jaar Skoda: 18.438 km / jaar

Het is opvallend dat Tesla en DS meer kilometers afleggen dan premiummerk Mercedes of Volvo, maar er is wel degelijk een verklaring. Tesla’s en DS’en hebben een gemiddelde leeftijd van minder dan 3 jaar, terwijl een Volvo gemiddeld 7 jaar oud is en een Mercedes gemiddeld 9 jaar. Zoals we al aanhaalden aan het begin van het artikel, jongere auto’s leggen meer kilometers af.

