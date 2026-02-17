Tesla’s zijn voortaan dokter, therapeut en assistent dankzij Grok AI

Grok, het ChatGPT-alternatief van Elon Musk, wordt voortaan geïnstalleerd in Tesla auto’s dankzij een nieuwe software-update.

Net als in de begindagen van de internet zoekmachines, vechten momenteel verschillende AI-assistenten (LLM’s) om de leiderspositie. Bij het grote publiek is ChatGPT de bekendste. Wat minder mensen weten is dat ook Elon Musk met Grok zijn eigen AI-assistent heeft ontwikkeld.

In software-update 2026.2.6 wordt Grok voortaan geïnstalleerd in bestaande en toekomstige Tesla auto’s. De AI-assistent krijgt de volgende modi: assistent, taalcoach, therapeut, verteller, meditatie, dokter en samenzwering. Hij komt ook met kindspecifieke modi en zelfs met de minder politiek correct NSFW-modus (Not Safe For Work). Uiteraard is er ook de keuze uit verschillende stemmen.

Grok is beschikbaar op de Model 3, Model Y, Model S én Model X.





