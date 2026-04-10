Tesla komt met nieuwe elektrische SUV, goedkoper dan 35.000€

Volgens berichtgeving van Reuters lanceert Tesla binnenkort een volledig nieuwe compacte SUV, die goedkoper wordt dan de Model Y en Model 3.

De verkoop van Tesla’s is sterk vertraagd de afgelopen twee jaar. Één van de belangrijkste redenen is dat Tesla nog altijd geen elektrische auto in het gamma heeft die bereikbaar is voor het grote publiek. De goedkoopste auto in het Tesla-gamma is momenteel de Model 3, die in België een vanafprijs heeft van 36.990€.

Volgens een artikel van Reuters werkt Tesla momenteel aan een volledig nieuwe SUV, die kleiner zal zijn dan de Model Y. Volgens een bron van Reuters wordt de nieuwe SUV 4,28m lang, terwijl de Model Y 4,79m lang is.

Twee bronnen zeggen dat de nieuwe SUV goedkoper wordt dan de Model 3. Allicht goedkoper dan 35.000€ dus.

Nog volgens Reuters zal de compacte Tesla SUV initieel in China geproduceerd worden, en zal de productie pas later mogelijk opgestart worden in de VS en Europa.

