Tesla verkoopt geen zelfrijdende auto’s meer

Full Self-Driving (FSD) is bij Tesla niet meer te koop, voortaan is het enkel nog beschikbaar als abonnement.

Zoals de meeste automerken kunnen Tesla’s in heel wat omstandigheden zelf sturen, al moet je nog wel je handen aan het stuur houden. Tesla bood tegen een stevige meerprijs (8.000€ tot 15.000€) echter ook het FSD-pakket aan. FSD staat voor Full Self-Driving. Tesla beloofde dat wanneer de technologie zo ver zou staan, dat auto’s met FSD levenslang volledig zelfrijdend zouden zijn. Dit terwijl auto’s die nieuw verkocht zouden worden na de lancering van “full self-driving” volgens Tesla CEO Elon Musk meer dan 100.000$ zouden kosten. Op die manier kreeg je volgens Musk zijn logica de facto een korting.

Musk heeft echter gisteren via X aangekondigd dat FSD niet meer te koop zal zijn, maar enkel nog zal aangeboden worden als abonnement. Een reden wordt niet gegeven, maar Tesla heeft al heel wat juridische problemen gehad met de beloftes omtrent FSD. FSD biedt nog altijd geen “full self-driving”, maar het wordt wel al jaren verkocht. Dat zou er dus iets mee te maken kunnen hebben.

Voorlopig staat FSD wel nog in de Tesla-configurator, dus wie het echt wil, kan nu nog snel een Tesla met FSD bestellen.



