Goedkoopste Tesla Cybertruck wordt met jaartje uitgesteld

Tesla heeft enkele wijzigingen aangebracht in de productietijdlijn van de nieuwe Cybertruck.

Vorige maand stelde Tesla de Cybertruck voor, een beestachtige elektrische terreinwagen met tot 800 km rijbereik, 6 ton trekvermogen en een 0 tot 100 sprintje in 3 seconden.

De Cybertruck wordt leverbaar in drie versies: de single motor (goedkoopste versie, met achterwielaandrijving), de dual motor en de duurste tri motor uitvoering. De startprijzen bedragen in de VS respectievelijk 39.900$, 49.900$ en 69,900$.

In de initieel aangekondigde plannen zouden de goedkopere single and dual motor uitvoeringen eerst in productie gaan, namelijk eind 2021. De tri motor zou volgen eind 2022.

Ondertussen heeft Tesla reeds 250.000 voorbestellingen (voor 100$/100€ kan je een dergelijke voorbestelling plaatsen) ontvangen voor de Cybertruck, en slechts een vijfde daarvan zijn voor de goedkoopste single motor uitvoering.

Mede daardoor heeft Tesla vandaag de productieplanning gewijzigd en geeft het nu voorrang aan de duurdere dual en tri motor. Die staan nu allebei op de planning om eind 2021 in productie te gaan, terwijl de 39.900$ single motor pas eind 2022 komt. Natuurlijk is het ook financieel interessanter voor Tesla om eerst de duurdere versies uit te brengen, dus vermoedelijk was dit al het plan van begin af aan.