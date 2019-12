Tesla quad zou eind 2021 gelanceerd worden

De Cyberquad die Tesla vorige maand toonde tijdens de Cybertruck voorstelling gaat wel degelijk in productie.

Op het einde van de Cybertruck presentatie vorige maand had Tesla nog een “one more thing” in petto. Het was een quad die probleemloos in de laadbak van de pick-up terreinwagen kon rijden.

Op Twitter laat Tesla CEO Elon Musk nu verstaan dat die “Cyberquad” niet enkel voor de presentatie ontwikkeld werd, hij moet wel degelijk in productie gaan. Musk plant de quad op de markt te brengen, tegelijkertijd met de Cybertruck. Eind 2021 dus.

Naast een quad speelt Musk ook met het idee om een crossmotor te ontwikkelen. In gewone elektrische motorfietsen voor op de baan heeft Musk dan weer geen zin, aangezien hij ooit betrokken was bij een motorfiets-ongeluk.

Specificaties van de Cyberquad of de Tesla crossmotor zijn nog niet bekend.