Tesla verlegt focus van auto’s naar AI en robots

Door de dalende autoverkoop en de snelle AI-ontwikkeling, verlegt Tesla z’n focus van auto’s naar robotaxi’s en humanoïde robots.

Door de dalende koopkracht is het voor consumenten steeds moeilijker om een nieuwe auto te kopen. Dat blijkt uit de statistieken, en dat voelt ook Tesla.

Tesla’s zijn nooit goedkoper geweest, en toch gaat de verkoop achteruit. In 2024 leverde Tesla wereldwijd 1.789.226 nieuwe auto’s af aan klanten, en dat zakte in 2025 naar 1.636.129, een daling van 9%. De omzet uit de autoverkoop daalde van $77 miljard in 2024 naar $69,5 miljard in 2025, een daling van 10%.

Klassieke jobs worden stukje bij beetje vervangen door AI en robots. De jobs die overblijven worden steeds vaker ge-outsourced naar lagelonenlanden zoals India. Ook Tesla moet mee in deze evolutie.

Eerder deze maand stopte Tesla met de verkoop van FSD, het pakket dat Tesla’s volledig zelfrijdend moet maken in de toekomst. Tesla wil de FSD-software enkel nog aanbieden als abonnement, of gewoon de hele auto verhuren als “robotaxi”.

Door de slechte cijfers in de automotive-afdeling heeft Tesla deze week ook beslist om de productie van de Model S en de Model X stop te zetten. Deze oudere modellen verkochten al enkele jaren slecht. Nu worden ze geschrapt uit het aanbod en ze krijgen geen opvolgers.

De productiecapaciteit die daardoor vrijkomt in de Tesla-fabriek in Fremont, Californië, zal gebruikt worden om humanoïde robots te produceren. Tesla staat al redelijk ver in de ontwikkeling hiervan, zoals het bedrijf demonstreerde op het “We Robot“-event eind 2024.

Tesla’s mensachtige robot, Optimus, kan heel wat huishoudelijke taken aan zoals stof afdoen, stofzuigen, dweilen, boodschappen uit de auto halen en zelfs drank serveren op een feestje. Eens op de markt, zal de Optimus volgens Elon Musk slechts 20.000$ à 30.000$ kosten. Goedkoper dan de auto’s die Tesla momenteel in het gamma heeft. Musk zei in 2024 dat miljarden gezinnen een humanoïde robot in huis zullen halen.





